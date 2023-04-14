ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гендиректор МАГАТЕ обговорив з головою МЗС Туреччини захист Запорізької АЕС

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 17:16
Гендиректор МАГАТЕ обговорив з головою МЗС Туреччини захист Запорізької АЕС Фото: голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провели переговори (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Іван Носальський

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Вони обговорили ситуацію довкола Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гроссі у Twitter.

"Голос Туреччини необхідний для регіональної стабільності та розвитку. Відмінний обмін думками з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу про важливість захисту Запорізької атомної електростанції, питання нерозповсюдження та хід будівництва АЕС Akkuyu для забезпечення сталої енергетики", - написав гендиректор МАГАТЕ за підсумками.

Нагадаємо, у березні Гроссі вдруге відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Після свого візиту він зазначив, що станція більше не може бути захищена.

Також ми писали, що, за словами Гроссі, нещодавно за периметром Запорізької АЕС вибухнули дві міни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Мевлют Чавушоглу МАГАТЭ Турция
NEWS
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні