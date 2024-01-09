Гендиректор "Київгуми" про обшуки СБУ: не перша атака на компанію, попередні провадження закінчились нічим

За його словами, упродовж останніх років СБУ кілька разів "атакувала "Київгуму", використовуючи маніпуляції та сфабриковані матеріали". Попередні два кримінальні провадження закінчились нічим.

"У мене зараз якесь дежавю: тоді, кілька років тому, СБУ так само публічно виклало фрагментовану і перекручену інформацію про це, виклало фото, де вони арештували на залізниці ті прокладки, вони стверджували, що це на фото була саме наша продукція, що це було навмисне, щоб поїзди сходили з рейок. Хоча до прокладок, які вони показували, ми не мали жодного відношення", - заявив Острогруд.

Ще одна справа, в якій фігурувала "Київгума", була відкрита у липні 2023 року і стосувалась постачання Міноборони військових аптечок. Острогруд заявив, що компанія звернулась із запитами до Офісу генпрокурора і отримала відповідь, що ані "Київгума", ані її посадові особи насправді не є фігурантами кримінальної справи.

"У мене є документ за підписом слідчого, де нас звинувачують, і є відповіді від Генпрокуратури, де написано, що ми не є фігурантами даної справи. Отже, справа є, але по ній руху нема, жодного допиту чи запиту", - додав гендиректор "Київгуми".

На його думку, останнє кримінальне провадження стосовно нібито постачання засобів тактичної медицини до Росії є продовженням історії тиску на "Київгуму" з боку правоохоронних органів.

Острогруд також повідомив, що "Київгума" загалом поставила Міноборони 650 тис. аптечок. До 2022 року до компанії не було жодних претензій, поки не "з’явилися інтересанти посунути нас із тендерів". На його думку, правоохоронці діють в інтересах цих осіб.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року СБУ звинуватила "Київгуму" у пособництві державі-агресору. За версією слідства, компанія нібито поставила до Росії через ЄС товарів вартістю близько 1 млн євро. В офісі провели обшуки, а одного з її співзасновників суд арештував.