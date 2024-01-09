Гендиректор "Київгуми" об обысках СБУ: не первая атака на компанию, предыдущие дела закончились ничем

По его словам, на протяжении последних лет СБУ несколько раз "атаковала "Київгуму", используя манипуляции и сфабрикованные материалы". Предыдущие два уголовных производства закончились ничем.

"У меня сейчас какое-то дежавю: тогда, несколько лет назад, СБУ также публично выложило фрагментированную и извращенную информацию об этом, выложило фото, где они арестовали на железной дороге те прокладки, они утверждали, что это на фото была именно наша продукция, что это было умышленно, чтобы поезда сходили с рельсов. Хотя к показываемым ими прокладкам мы не имели никакого отношения", - заявил Острогруд.

Еще одно дело, в котором фигурировала "Київгума", было открыто в июле 2023 года и касалось поставок Минобороны военных аптечек. Острогруд заявил, что компания обратилась с запросами в Офис генпрокурора и получила ответ, что ни "Київгума", ни ее должностные лица на самом деле не являются фигурантами уголовного дела.

"У меня есть документ за подписью следователя, где нас обвиняют, и есть ответы от Генпрокуратуры, где написано, что мы не являемся фигурантами данного дела. Следовательно, дело есть, но по нему движения нет, никакого допроса или запроса", - добавил гендиректор "Київгуми".

По его мнению, последнее уголовное производство по поставкам средств тактической медицины в Россию является продолжением истории давления на "Київгуму" со стороны правоохранительных органов.

Острогруд также сообщил, что "Київгума" в целом поставила Минобороны 650 тыс. аптечек. До 2022 года к компании не было никаких претензий, пока не появились интересанты сдвинуть нас с тендеров. По его мнению, правоохранители действуют в интересах этих лиц.

Напомним, в начале января 2024 года СБУ обвинила "Київгуму" в пособничестве государству-агрессору. По версии следствия компания якобы поставила в Россию через ЕС товаров стоимостью около 1 млн евро. В офисе провели обыски, а одного из ее соучредителей суд арестовал.