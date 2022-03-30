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Гендиректор ГП "Антонов" отстранен, против него начато служебное расследование

ГП "Антонов" (Фото: itc.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора государственного предприятия "Антонов", входящего в состав концерна. Причина начатого служебного решения держится в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook государственного концерна "Укроборонпром".

Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы. В "Укроборонпроме" сообщили, что всячески способствуют СБУ в выяснении обстоятельств возможных нарушений.

Ранее стало известно, сколько средств понадобится для восстановления "Мрии". За основу предлагается взять ранее построенный фюзеляж второго самолета.

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АНТК им. Антонова