Гендиректор ГП "Антонов" отстранен, против него начато служебное расследование

"Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора государственного предприятия "Антонов", входящего в состав концерна. Причина начатого служебного решения держится в секрете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook государственного концерна "Укроборонпром".
Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы. В "Укроборонпроме" сообщили, что всячески способствуют СБУ в выяснении обстоятельств возможных нарушений.
Ранее стало известно, сколько средств понадобится для восстановления "Мрии". За основу предлагается взять ранее построенный фюзеляж второго самолета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.