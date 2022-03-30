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Гендиректор ДП "Антонов" відсторонений, проти нього розпочато службове розслідування

ДП "Антонов" (Фото: itc.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укроборонпром "відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства" Антонов", що входить до складу Концерну. Причина розпочатого службового рішення тримається в секреті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook державного концерну "Укроборонпром".

Підставою для відсторонення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів. В "Укроборонпромі" повідомили, що всіляко сприяють СБУ у з'ясуванні обставин можливих порушень.

Раніше стало відомо, скільки коштів знадобиться для відновлення "мрії". За основу пропонується взяти раніше побудований фюзеляж другого літака.

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АНТК им. Антонова