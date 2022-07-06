Гендиректор "Филип Моррис" рассказал, сколько нелегальных сигарет продается в Украине

"В условиях военного положения мы видим увеличение количества торговых точек, реализующих нелегальные сигареты, особенно в Запорожской и Днепропетровской областях. Мы обратились в правоохранительные органы с письмами о деятельности этих торговых точек. Через косвенные методы исследования мы видим, что доля нелегального рынка сигарет сейчас превышает довоенный показатель в 20,4%", - сказал он.

По его словам, проблема с ростом нелегального рынка сигарет была насущной и до войны. Если в 2016 году доля теневого рынка составляла 1,1%, то в конце 2021 года - 20,4%. В 2021 году потери государственного бюджета из-за теневого рынка табачных изделий оценивались в 15,5 млрд грн.

По прогнозам Барабаша, в этом году эта цифра будет значительно больше.

"Больше всего нас беспокоит, что в промышленных масштабах начали появляться подделки мировых брендов. Такой ситуации мы не видели за весь период независимости Украины", - добавил он.