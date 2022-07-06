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Гендиректор "Філіп Морріс" розповів, скільки нелегальних сигарет продається в Україні

Фото: гендиректор "Філіп Морріс" розповів, скільки нелегальних сигарет продається в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кожна п'ята пачка сигарет, що продаються в Україні, - нелегальна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Максима Барабаша в бліц-інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"В умовах воєнного стану ми бачимо збільшення кількості торговельних точок, що реалізують нелегальні сигарети, особливо у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ми звернулися до правоохоронних органів з листами щодо діяльності цих торгових точок. Через непрямі методи дослідження ми бачимо, що частка нелегального ринку сигарет наразі перевищує довоєнний показник у 20,4%", - сказав він.

За його словами, проблема зі зростанням нелегального ринку сигарет була нагальною і до війни. Якщо у 2016 році частка тіньового ринку становила 1,1%, то наприкінці 2021 року - 20,4%. У 2021 році втрати державного бюджету через тіньовий ринок тютюнових виробів оцінювалися у 15,5 млрд грн.

За прогнозами Барабаша, цього року ця цифра буде значно більшою.

"Найбільше нас непокоїть, що в промислових масштабах почали з’являтися підробки світових брендів. Такої ситуації ми не бачили за весь період незалежності України", - додав він.

Нагадаємо, ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у 2020 році наростило чистий прибуток на 5% в порівнянні з 2019 роком - до 2,73 млрд грн, активи за рік зросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.

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