Гендиректор "Борисполя" хочет застроить заповедный остров Киева дворцами, - Bihus.info

Фото: Павел Рябикин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Речь идет о 15 гектарах на Жуковом острове

Кооператив бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко, а ныне генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина планирует застроить Жуков остров дворцами и закрытой базой отдыха. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследования журналистов программы Bihus.info.

Речь идет о 15 гектарах на Жуковом острове рядом с яхт-клубом и ресторанным комплексом "Маячок", которые принадлежат Павлу Рябикину. Журналисты установили, что это место хотят разделить на три части и застроить.

Один из участков предназначен под имение с открытым бассейном, лужайкой, хозяйственной и спортивными зданиями и собственной причальною зоной. Вторая - чуть меньше размером, но тоже со спортивными и административными домиками и собственным выходом к воде. Рядом с ними - закрытая база отдыха со спортивными площадками и причалом. Хотя земля на Жуковом предусмотрена под объекты рекреации.

Рябикин отказывается комментировать эту информацию

В расследовании говорится, что землю на Жуковом "Совские ставки" успели заложить двумя частями в банк, как залог за чужие долги. Договоры ипотеки подписаны с банком "Клиринговый дом" Юлии Левочкиной - сестры главы Администрации Президента времен Виктора Януковича, а ныне нардепа от "Оппозиционного блока "За життя" Сергея Левочкина.

Напомним, ранее журналисты установили, что Киевский застройщик, друг главы Офиса президента Андрея Богдана, Андрей Вавриш получил разрешение строить высотки на Печерске в Киеве, несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации.