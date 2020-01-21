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Гендиректор "Борисполя" хоче забудувати заповідний острів Києва палацами, - Bihus.info

Новини » Політика     21.01.2020 - 14:05
Гендиректор "Борисполя" хоче забудувати заповідний острів Києва палацами, - Bihus.info
Фото: Павло Рябікін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мова йде про 15 гектарів на Жуковому острові

Кооператив колишнього заступника очільника Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка, а нині генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна планує забудувати Жуків острів палацами і закритою базою відпочинку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування журналістів програми Bihus.info.

Мова йде про 15 гектарів на Жуковому острові поруч з яхт-клубом та ресторанним комплексом "Маячок", які належать Павлу Рябікіну. Журналісти встановили, що це місце хочуть розділити на три частини і забудувати.

Одна з ділянок призначена під маєток з відкритим басейном, галявиною, господарською та спортивними будівлями та власною причальною зоною. Друга - трохи менша за розміром, але теж зі спортивною та адміністративною будиночками та власним виходом до води. Поруч з ними - закрита база відпочинку зі спортивними майданчиками та причалом. Хоча земля на Жуковому передбачена під об’єкти рекреації.

Рябікін відмовляється коментувати цю інформацію

У розслідуванні говориться, що землю на Жуковому "Совські ставки" встигли закласти двома частинами у банк, як заставу за чужі борги. Договори іпотеки підписані з банком "Кліринговий дім" Юлії Льовочкіної - сестри глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича, а нині нардепа від "Опозиційного блоку - "За життя" Сергія Льовочкіна.

Нагадаємо, раніше журналісти встановили, що Київський забудовник, друг глави Офісу президента Андрія Богдана, Андрій Вавриш отримав дозвіл будувати висотки на Печерську в Києві попри порушення і відсутність необхідної документації.

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