Гендиректор "Азовстали": Мы вернемся в Мариуполь и возродим предприятие

В своем видеообращении гендиректора "Азовстали" отметил, что сейчас нельзя говорить, что обстрелянный оккупантами комбинат навсегда остановлен.

Так, напомнил Цкитишвили, "Азовсталь" ранее полностью останавливался только единожды - во время Второй мировой войны в 1941 году. Но после освобождения Мариуполя в сентябре 1943-го началось восстановление комбината.

"Мы вернемся в город, отстроим предприятие и возродим его. Оно будет так же работать и славить Украину, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь - это Украина. "Азовсталь" - это Украина. Была, есть и будет", - подчеркнул он.

Также руководитель предприятия обратил внимание, что с самого начала войны, с 24 февраля, работники комбината максимально снизили до абсолютно безопасного уровня экологическую нагрузку на Мариуполь, были правильно остановлены доменные печи, и для жизни мариупольцев коксовые батареи уже не представляют никакой опасности.