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Гендиректор "Азовстали": Мы вернемся в Мариуполь и возродим предприятие

Фото: работа комбината "Азовсталь" остановлена на время (azovstal.metinvestholding.com)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный директор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили рассказал о ситуации с предприятием после обстрела российскими войсками, и подчеркнул, что работники заблаговременно остановили доменные печи, снизив до безопасного уровня экологическую нагрузку на Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

В своем видеообращении гендиректора "Азовстали" отметил, что сейчас нельзя говорить, что обстрелянный оккупантами комбинат навсегда остановлен.

Так, напомнил Цкитишвили, "Азовсталь" ранее полностью останавливался только единожды - во время Второй мировой войны в 1941 году. Но после освобождения Мариуполя в сентябре 1943-го началось восстановление комбината.

"Мы вернемся в город, отстроим предприятие и возродим его. Оно будет так же работать и славить Украину, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь - это Украина. "Азовсталь" - это Украина. Была, есть и будет", - подчеркнул он.

Также руководитель предприятия обратил внимание, что с самого начала войны, с 24 февраля, работники комбината максимально снизили до абсолютно безопасного уровня экологическую нагрузку на Мариуполь, были правильно остановлены доменные печи, и для жизни мариупольцев коксовые батареи уже не представляют никакой опасности.

Напомним, вчера стало известно о боях в Мариуполе за "Азовсталь", и обстрелах войсками РФ комбината.

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АзовстальМариупольВойна России против Украины