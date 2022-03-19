В Мариуполе сейчас идут бои за "Азовсталь", - Денисенко

В Мариуполе ситуация остается сложной. Сейчас идут бои за "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире украинского телемарафона .

"Сейчас идут бои за "Азовсталь". Можно сказать, что мы потеряли экономического гиганта. Вы знаете, что небольшой части жителей удалось выбраться из Мариуполя. В Бердянске организовали пункт, где люди могут получить помощь. Это личное указание Путина уничтожить этот город. Одна из его ключевых целей "деиндустриализация" Украины", - сказал Денисенко.

По его словам, оккупанты целенаправленно уничтожают промышленность, чтобы Украине десятилетиями понадобилось восстанавливать заводы и фабрики.

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