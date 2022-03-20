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Гендиректор "Азовсталі": Ми повернемося в Маріуполь і відродимо підприємство

Фото: робота комбінату "Азовсталь" зупинена на час (azovstal.metinvestholding.com)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний директор комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі розповів про ситуацію з підприємством після обстрілу російськими військами, і наголосив, що працівники завчасно зупинили доменні печі, знизивши до безпечного рівня екологічне навантаження на Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

У своєму відеозверненні гендиректора "Азовсталі" зазначив, що зараз не можна говорити, що обстріляний окупантами комбінат назавжди зупинений.

Так, нагадав Цкітішвілі, "Азовсталь" раніше повністю зупинявся тільки один раз - під час Другої світової війни в 1941 році. Але після звільнення Маріуполя у вересні 1943-го почалося відновлення комбінату.

"Ми повернемося в місто, відбудуємо підприємство і відродимо його. Воно буде так само працювати та славити Україну, як воно це робило завжди. Тому що Маріуполь - це Україна. "Азовсталь" - це Україна. Була, є і буде", - наголосив він.

Також керівник підприємства звернув увагу, що з самого початку війни, з 24 лютого, працівники комбінату максимально знизили до абсолютно безпечного рівня екологічне навантаження на Маріуполь, були правильно зупинені доменні печі, і для життя маріупольців коксові батареї вже не становлять жодної небезпеки.

Нагадаємо, вчора стало відомо про бої у Маріуполі за "Азовсталь", та обстріли військами РФ комбінату.

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АзовстальМаріупольВійна Росії проти України