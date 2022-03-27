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Гендиректор "Ашана" ответил на призыв Зеленского покинуть российский рынок

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 06:37
Гендиректор "Ашана" ответил на призыв Зеленского покинуть российский рынок Фото: сеть супермаркетов "Ашан" (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Французская сеть супермаркетов "Ашан" планирует сохранить свою деятельность на территории России несмотря на призыв президента Украины Владимира Зеленского покинуть рынок агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Auchan Retail International Ив Клода в интервью Journal du Dimanche.

"Самое главное для нас - сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии - продолжать кормить население этих двух стран (России и Украины, - ред.). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы открыты и действуем для гражданского населения", - заявил Ив Клод.

Он также отметил, что если "Ашан" уйдет их России, то без работы останутся 30 тысяч человек, 40% из которых - сотрудники и акционеры. Кроме того, российские клиенты ритейлера просят его остаться.

Ив Клод подчеркнул, что на территории РФ работает 231 магазин, а также интернет-магазин.

Что касается Украины, то в нашей стране работает 43 магазина "Ашан". Гендиректор "Ашан" рассказал, что те украинские сотрудники сети магазинов, которые покинули свои города из-за войны и переместились на запад продолжают работать уже на новых местах.

"Около 100 украинских сотрудников, покинувших страну, остаются с другими сотрудниками. Мы даже настроили систему, чтобы обо всех из них заботились, размещали и нанимали в другом месте", - заявил Ив Клод.

Также он подчеркнул, что компания помогает поддерживать украинских беженцев.

"Мы предоставили более 2 300 тонн продуктов питания, 50 000 гигиенических наборов и пожертвовали более 2 миллионов евро. И наши акционеры решили направить часть дивидендов на помощь беженцам", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать "Ашан", который остался работать в России.

Мы также писали о том, что хакеры Anonymous атакуют сайты "Ашана" и "Леруа Мерлен" за то, что они продолжают работать в РФ.

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