Гендиректор "Ашана" ответил на призыв Зеленского покинуть российский рынок
Французская сеть супермаркетов "Ашан" планирует сохранить свою деятельность на территории России несмотря на призыв президента Украины Владимира Зеленского покинуть рынок агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Auchan Retail International Ив Клода в интервью Journal du Dimanche.
"Самое главное для нас - сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии - продолжать кормить население этих двух стран (России и Украины, - ред.). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы открыты и действуем для гражданского населения", - заявил Ив Клод.
Он также отметил, что если "Ашан" уйдет их России, то без работы останутся 30 тысяч человек, 40% из которых - сотрудники и акционеры. Кроме того, российские клиенты ритейлера просят его остаться.
Ив Клод подчеркнул, что на территории РФ работает 231 магазин, а также интернет-магазин.
Что касается Украины, то в нашей стране работает 43 магазина "Ашан". Гендиректор "Ашан" рассказал, что те украинские сотрудники сети магазинов, которые покинули свои города из-за войны и переместились на запад продолжают работать уже на новых местах.
"Около 100 украинских сотрудников, покинувших страну, остаются с другими сотрудниками. Мы даже настроили систему, чтобы обо всех из них заботились, размещали и нанимали в другом месте", - заявил Ив Клод.
Также он подчеркнул, что компания помогает поддерживать украинских беженцев.
"Мы предоставили более 2 300 тонн продуктов питания, 50 000 гигиенических наборов и пожертвовали более 2 миллионов евро. И наши акционеры решили направить часть дивидендов на помощь беженцам", - добавил он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать "Ашан", который остался работать в России.
Мы также писали о том, что хакеры Anonymous атакуют сайты "Ашана" и "Леруа Мерлен" за то, что они продолжают работать в РФ.
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