Генассамблея ООН включила в повестку украинский вопрос, Россия выступала против

Генеральная ассамблея ООН приняла решение включить в повестку украинский вопрос. В МИД Украины уточнили, что речь идет о пункте о временно оккупированных РФ территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

Во внешнеполитическом ведомстве приветствовали решение 76-й Генассамблеи ООН включить в повестку пункт о временно оккупированных территориях Украины.

"С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", - уточнили в МИД.

Решение о включении украинского вопроса в повестку 76-й Генассамблеи ООН было принято большинство голосов: за - 65, против - 11. При этом Россия трижды подряд обжаловала этот пункт перед началом заседания.