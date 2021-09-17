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Генасамблея ООН включила до порядку українського питання, Росія виступала проти

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Нью-Йорк, П'ятниця 17 вересня 2021 18:26
Генасамблея ООН включила до порядку українського питання, Росія виступала проти Фото: ГА ООН включила до порядку українського питання (twitter.com/MFA_Ukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення включити до порядку українського питання. У МЗС України уточнили, що мова йде про пункт про тимчасово окуповані РФ території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві вітали рішення 76-ї Генасамблеї ООН включити до порядку денного пункт про тимчасово окуповані території України.

"З нетерпінням чекаємо предметного обговорення способів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України та Статуту ООН", - уточнили в МЗС.

Рішення про включення українського питання до порядку 76-ї Генасамблеї ООН було прийнято більшість голосів: за-65, проти - 11. При цьому Росія тричі поспіль оскаржила цей пункт перед початком засідання.

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