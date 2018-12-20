Генассамблея ООН приняла пакт о беженцах

Фото: результаты голосования (un.org)

Принятие миграционного пакта поддержали 152 страны

Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке в среду, 19 декабря, большинством голосов приняла пакт о беженцах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу ООН.

Документ поддержали 152 страны, еще пять выступили против. Это Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты. Воздержались еще двенадцать членов ООН. Среди них - Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария. Еще 24 государства-члена не присутствовали для участия в голосовании.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие миграционного пакта.

"Я верю, что коллективное действие ради всеобщего блага является единственным способом восстановить доверие", - подчеркнул он.

Несмотря на то, что пакт не имеет обязательной юридической силы, он является результатом длительного переговорного процесса и обеспечивает прочную платформу для сотрудничества в области миграции, опираясь на передовой опыт и международное право.

Напомним, также правительство Германии в среду, 19 декабря, одобрило проекты законов об иммиграции.