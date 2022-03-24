Генассамблея ООН поддержала резолюцию с требованием к РФ немедленно прекратить войну

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию, требующую от России немедленного прекращения военного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось голосование за резолюцию по ситуации в Украине. Документ поддержали 140 государств, 38 – воздержались. Против высказались только 5 членов организации:
Помимо немедленного прекращения войны, резолюция также требует доступа для защиты и помощи гражданским в украинских населенных пунктах. Также в документе раскритиковали РФ за создание кризисной гуманитарной ситуации в результате развязывания войны.
Принятая резолюция требует защиты гражданского населения, медиков, социальных работников, журналистов, больниц и другой инфраструктуры. Кроме того, документ настаивает на прекращении осады Мариуполя и других городов.
К слову, "Большая семерка" договорилась о периодической ревизии санкций против РФ.
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