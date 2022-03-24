UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генассамблея ООН поддержала резолюцию с требованием к РФ немедленно прекратить войну

Фото: Зал заседаний Генассамблеи ООН (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию, требующую от России немедленного прекращения военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось голосование за резолюцию по ситуации в Украине. Документ поддержали 140 государств, 38 – воздержались. Против высказались только 5 членов организации:

  • Беларусь
  • Эритрея
  • КНДР
  • Россия
  • Сирия

Помимо немедленного прекращения войны, резолюция также требует доступа для защиты и помощи гражданским в украинских населенных пунктах. Также в документе раскритиковали РФ за создание кризисной гуманитарной ситуации в результате развязывания войны.

Принятая резолюция требует защиты гражданского населения, медиков, социальных работников, журналистов, больниц и другой инфраструктуры. Кроме того, документ настаивает на прекращении осады Мариуполя и других городов.

К слову, "Большая семерка" договорилась о периодической ревизии санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияУкраинаВторжение России в УкраинуВойна России против Украины