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Генасамблея ООН підтримала резолюцію з вимогою до РФ негайно припинити війну

Фото: Зал засідань Генасамблеї ООН (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію, що вимагає від Росії негайного припинення воєнного вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбулося голосування за резолюцію щодо сиуації в Україні. Документ підтримали 140 держав, 38 – утрималися. Проти висловилися лише 5 членів організації:

  • Білорусь
  • Еритрея
  • КНДР
  • Росія
  • Сирія

Окрім негайного припинення війни, резолюція також вимагає доступ для захисту та допомоги цивільним в українських населених пунктах. Також у документі розкритикували РФ за створення кризової гуманітарної ситуації внаслідок розв'язування війни.

Ухвалена резолюція вимагає захисту цивільного населення, медиків, соціальних працівників, журналістів, лікарень та іншої інфраструктури. Крім того, документ наполягає на припиненні облоги Маріуполя та інших міст.

До слова, "Велика сімка" домовилася про періодичну ревізію санкцій проти РФ.

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