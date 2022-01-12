Генассамблея ООН лишила права голоса ряд стран: причина

Еще 8 стран потеряли право голоса страны-члена Генеральной Ассамблеи ООН. Они задолжали собственные взносы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mehr News Agency.
Согласно Уставу ООН, страны-члены теряют право голоса, когда их задолженность превышает сумму взносов, которые они должны были уплатить в течение предыдущих двух лет. Впрочем, это не касается случаев, когда задолженность возникла из-за условий, которые не зависят от члена Генассамблеи.
Сегодня же право голоса потеряли:
Чтобы вернуть свое право - странам необходимо погасить долг перед Генассамблеей: