Генасамблея ООН позбавила права голосу низку країн: причина

Ще 8 країн втратили право голосу країни-члена Генеральної Асамблеї ООН. Вони заборгували власні внески.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mehr News Agency.
Відповідно до Статуту ООН, країни-члени втрачають право голосу, коли їх заборгованість перевищує суму внесків, які вони повинні були сплатити протягом попередніх двох років. Втім, це не стосується випадків, коли заборгованість виникла через умови, які не залежать від члена Генасамблеї.
Сьогодні ж право голосу втратили:
Аби повернути своє право - країнам необхідно погасити борг перед Генасамблеєю: