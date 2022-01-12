Генассамблея ООН лишила права голоса ряд стран: причина
Фото: Генассамблея ООН лишила права голоса ряд стран (Getty Images)
Еще 8 стран потеряли право голоса страны-члена Генеральной Ассамблеи ООН. Они задолжали собственные взносы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mehr News Agency.
Согласно Уставу ООН, страны-члены теряют право голоса, когда их задолженность превышает сумму взносов, которые они должны были уплатить в течение предыдущих двух лет. Впрочем, это не касается случаев, когда задолженность возникла из-за условий, которые не зависят от члена Генассамблеи.
Сегодня же право голоса потеряли:
- Иран;
- Судан;
- Венесуэла;
- Антигуа;
- Барбуда;
- Конго;
- Гвинея;
- Папуа Новая Гвинея.
Чтобы вернуть свое право - странам необходимо погасить долг перед Генассамблеей:
- Иран - более 18 млн долларов;
- Судан - почти 300 тысяч долларов;
- Венесуэла - около 40 млн долларов.