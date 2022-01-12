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Генассамблея ООН лишила права голоса ряд стран: причина

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Среда 12 января 2022 20:36
Генассамблея ООН лишила права голоса ряд стран: причина Фото: Генассамблея ООН лишила права голоса ряд стран (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Еще 8 стран потеряли право голоса страны-члена Генеральной Ассамблеи ООН. Они задолжали собственные взносы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mehr News Agency.

Согласно Уставу ООН, страны-члены теряют право голоса, когда их задолженность превышает сумму взносов, которые они должны были уплатить в течение предыдущих двух лет. Впрочем, это не касается случаев, когда задолженность возникла из-за условий, которые не зависят от члена Генассамблеи.

Сегодня же право голоса потеряли:

  • Иран;
  • Судан;
  • Венесуэла;
  • Антигуа;
  • Барбуда;
  • Конго;
  • Гвинея;
  • Папуа Новая Гвинея.

Чтобы вернуть свое право - странам необходимо погасить долг перед Генассамблеей:

  • Иран - более 18 млн долларов;
  • Судан - почти 300 тысяч долларов;
  • Венесуэла - около 40 млн долларов.
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