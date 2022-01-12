Генасамблея ООН позбавила права голосу низку країн: причина

Відповідно до Статуту ООН, країни-члени втрачають право голосу, коли їх заборгованість перевищує суму внесків, які вони повинні були сплатити протягом попередніх двох років. Втім, це не стосується випадків, коли заборгованість виникла через умови, які не залежать від члена Генасамблеї.

Сьогодні ж право голосу втратили:

Іран;

Судан;

Венесуела;

Антигуа;

Барбуда;

Конго;

Гвінея;

Папуа Нова Гвінея.

Аби повернути своє право - країнам необхідно погасити борг перед Генасамблеєю: