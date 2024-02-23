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Генасамблея ООН зібралася до других роковин вторгнення РФ в Україну: трансляція

Фото: ООН (flickr by Patrick Gruban)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 23 лютого, Генеральна асамблея ООН проводить засідання з питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". У засіданні беруть участь представники 64 держав.

Як повідомляє РБК-Україна, трасляцію веде "Суспільне".

Від України на засіданні присутній голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Генеральна асамблея ООН планує обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

Всього на засіданні виступлять представники 64 держав. А візьмуть участь щонайменше 25 міністрів з різних країн світу. Вона розпочалась о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Воєнні злочини росіян в Україні

Нагадаємо, раніше у грудні було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Також нагадаємо, що 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. Проте міжнародні інституції проігнорували інформацію.

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