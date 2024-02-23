Генасамблея ООН зібралася до других роковин вторгнення РФ в Україну: трансляція

Від України на засіданні присутній голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Генеральна асамблея ООН планує обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

Всього на засіданні виступлять представники 64 держав. А візьмуть участь щонайменше 25 міністрів з різних країн світу. Вона розпочалась о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Воєнні злочини росіян в Україні

Нагадаємо, раніше у грудні було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Також нагадаємо, що 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. Проте міжнародні інституції проігнорували інформацію.

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