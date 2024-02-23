Генассамблея ООН собралась ко второй годовщине вторжения РФ в Украину: трансляция

От Украины на заседании присутствует глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Генеральная ассамблея ООН намерена обсудить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины.

Всего на заседании выступят представители 64 государств. А примут участие по меньшей мере 25 министров из разных стран мира. Она началась в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Военные преступления россиян в Украине

Напомним, ранее в декабре было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Также напомним, что 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международные институты проигнорировали информацию.

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