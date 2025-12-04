Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до РФ негайно повернути українських дітей

Голосування і текст резолюції

"Генеральна Асамблея... вимагає, щоб Російська Федерація забезпечила негайне, безпечне і безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані; закликає РФ невідкладно припинити будь-яку подальшу практику примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із сім'ями та законними опікунами, зміну особистого статусу, зокрема через громадянство, всиновлення або розміщення в прийомних сім'ях і індоктринацію українських дітей", - ідеться в тексті резолюції.

Документ підтримала 91 країна. Проти проголосували 12 держав, ще 57 - утрималися.

Проти резолюції, крім самої Росії, проголосували Білорусь, Іран, Нікарагуа, Куба, Еритрея, Малі та ще кілька країн.

Утрималися під час голосування 57 країн. Серед них - Китай, Індія, Бразилія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Єгипет, Катар і Пакистан.

Що говорить Україна

Заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца заявила, що ця резолюція стосується не політики, а винятково гуманності та морального обов'язку міжнародної спільноти.

Вона наголосила, що війна РФ проти України зробила дітей найвразливішою ціллю агресії. За словами дипломатки, росіяни не тільки вбивають і калічать дітей, а й намагаються стерти їхню ідентичність.

Беца підкреслила, що на окупованих територіях і в Росії українським дітям забороняють рідну мову, літературу та історію, а нав'язують ворожу пропаганду. Дітей змушують повторювати фейки про "нацистську державу", а також залучають до так званих "дитячих армій", де їх піддають "військовому вишколу та ідеологічній обробці".

Дані МЗС свідчать про те, що на сьогодні РФ депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей. Україні поки що вдалося повернути додому лише 1850 з них.

Позиція Європи

Президент Генасамблеї ООН Анналена Бербок під час розгляду проєкту наголосила, що депортація дітей є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Вона нагадала, що стаття 49 Четвертої Женевської конвенції забороняє примусове переміщення цивільних осіб з окупованих територій за будь-яких обставин. Також Конвенція про права дитини гарантує право кожної дитини на ідентичність, сімейне життя, громадянство та захист від викрадення.

За словами Бербок, питання повернення дітей неможливо розглядати окремо від факту російського вторгнення. Вона зазначила, що Генасамблея діє послідовно в умовах, коли Рада Безпеки ООН залишається нездатною ухвалювати рішення через позицію РФ.

"11 надзвичайна спеціальна сесія ухвалює рішення в ім'я всеосяжного, справедливого та довготривалого миру в Україні, задля захисту міжнародного порядку, українського народу та найуразливіших серед них - дітей", - заявила Бербок.

Дипломати наголосили, що підтримка резолюції є голосом за міжнародне право та справедливість, оскільки вона створює інструменти для того, щоб викрадені діти могли знову жити на рідній землі.