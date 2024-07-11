Генасамблея ООН розгляне резолюцію України щодо ядерної безпеки

Генасамблея ООН винесе на розгляд підготовлений Україною проект резолюції щодо ядерної безпеки. Його готові підтримати ще десятки країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

За його даними, 11 липня Генасамблея ООН буде розглядати проект резолюції "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС". Його вносить Україна разом з десятками партнерських країн, які готові його підтримати.

"У проекті резолюції Генасамблеї нагадується, що на Саміті наголошувалося, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю і що українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ. Дякуємо країнам, які ще до голосування підтримали проєкт і стали його коспонсорами", - розповів він.

Станом на сьогодні проект плаують підтримати: Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Беліз, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Японія, Італія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мікронезія (Федеральні Штати), Нідерланди, Монако, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Республіка Молдови, Румунії, Сан-Марино, Сінгапур, Словаччини, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Тонга, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Вануату.

Засідання розпочнеться орієнтовно о 22:30 за київським часом.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські терористи захопили Запорізьку АЕС на початку вторгнення в Україну у 2022 році. Вони перетворили станцію на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів і техніку, а також замінували територію.

Українська розвідка зафіксувала використання дронів-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Нещодавно росіяни заявили про чергову "атаку дронів" на ЗАЕС, звинувачуючи в цьому Україну.

Станція неодноразово переживала блекаути, і в "Енергоатомі" попереджають, що закінчення палива в генераторах Запорізької АЕС може призвести до катастрофи, подібної до Фукусіми.

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