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Генасамблея ООН сьогодні проголосує за резолюцію по Криму

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 08:10
Генасамблея ООН сьогодні проголосує за резолюцію по Криму
Фото: ГА ООН (з відкритих джерел)

В резолюції йдеться про порушення прав людини в анексованомУ Криму

У середу, 18 грудня, відбудеться засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де буде розглядатися проект резолюції, спрямованої на захист прав людини в окупованому Криму. Про це повідомляється в Twitter-акаунті місії України в ООН.

Засідання розпочнеться об 11 ранку за східним часом (17:00 за Києвом). Трансляція буде проходити за цим посиланням. Після позитивних результатів голосування резолюцію негайно вступить в силу.

Головну вимогу документа направлено до Росії - щоб її окупаційна влада припинила міняти на окупованому півострові демографічну ситуацію. Також в резолюції засуджуються масові затримання активістів і правозахисників.

Україна також закликає РФ припинити переслідування кримчан за висловлення думок і звільнити всіх затриманих. Крім того, в документі засуджується призов на службу в російську армію жителів окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше в ООН визнали, що Росія порушує Женевські конвенції, переселяючи своїх громадян з материкової частини в окупований Крим у спробах змінити демографічну ситуацію півострові.

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