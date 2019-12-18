Генасамблея ООН сьогодні проголосує за резолюцію по Криму

Фото: ГА ООН (з відкритих джерел)

В резолюції йдеться про порушення прав людини в анексованомУ Криму

У середу, 18 грудня, відбудеться засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де буде розглядатися проект резолюції, спрямованої на захист прав людини в окупованому Криму. Про це повідомляється в Twitter-акаунті місії України в ООН.

Засідання розпочнеться об 11 ранку за східним часом (17:00 за Києвом). Трансляція буде проходити за цим посиланням. Після позитивних результатів голосування резолюцію негайно вступить в силу.

Головну вимогу документа направлено до Росії - щоб її окупаційна влада припинила міняти на окупованому півострові демографічну ситуацію. Також в резолюції засуджуються масові затримання активістів і правозахисників.

Україна також закликає РФ припинити переслідування кримчан за висловлення думок і звільнити всіх затриманих. Крім того, в документі засуджується призов на службу в російську армію жителів окупованого Криму.

#HeadsUp #Crimea #UN



Tomorrow, December 18, #UNGA to consider a draft resolution seeking the protection of the human rights in the occupied #Crimea.



Tune in 11AM ET to follow live https://t.co/wtfGCZCC9H.



These are the core elements of the draft resolution pic.twitter.com/NYty6yfjY6 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 17, 2019

Нагадаємо, раніше в ООН визнали, що Росія порушує Женевські конвенції, переселяючи своїх громадян з материкової частини в окупований Крим у спробах змінити демографічну ситуацію півострові.