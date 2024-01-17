Генасамблея ООН проведе зустріч напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну

ООН планує провести низку заходів у своїй штаб-квартирі, які будуть присвячені другій річниці від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця, пише "Укрінформ".

За словами Кислиці, 23 лютого має відбутись засідання Генеральної Асамблеї відповідно до пункту порядку денного "Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України".

"Ми працюємо, щоб 23 лютого відбулися повноцінні дебати Генеральної Асамблеї, присвячені лише Україні", - розповів Кислиця.

Він зауважив, що України працює також над тим, щоб на засіданні Ради Безпеки ООН ситуації відбулися обговорення, пов’язані з російською агресією.

"Ми маємо намір поінформувати країни ООН про те, де ми перебуваємо в питанні притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини і злочини проти людяності", - підкреслив він.

Військові злочини російських військ в Україні

Раніше повідомляли, що в ООН визнали військові злочини росіян під час повномасштабної війни в Україні.

Також ми писали, що ООН знайшла нові докази вчинення Росією військових злочинів в Україні. Зокрема, Росія руйнує цивільні об'єкти, ґвалтує та депортує дітей до Росії.

На початку грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що задокументовано понад сто тисяч порушень російськими окупантами закону та звичаїв війни російськими окупантами.

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