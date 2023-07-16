Генасамблея і Радбез ООН обговорять ситуацію в Україні

Рада Безпеки та Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проведуть засідання щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН .

У понеділок, 17 липня, Радбез ООН проведе засідання міністерського рівня щодо "Підтримання миру та безпеки України". Також, у вівторок, 18 липня, відбудуться відкриті дебати Генасамблеї з теми "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

В обох заходах візьмуть участь низка високопосадовців з різних країн, а також українська делегація.

Зокрема, очікується участь міністрів закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, Франції - Катрін Колонни, Німеччини - Анналени Бербок.

Засідання Радбезу розпочнеться 17 липня о 22:00 за Києвом, дебати в Генасамблеї - 18 липня о 17:00.

Іранські дрони і Радбез ООН

США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія цинічно намагається брехати у стінах ООН, вигороджуючи Тегеран і кажучи, що розповіді України про іранські дрони - це фейк. І всі кивають головами, продовжуючи слухати "аргументи" країни-агресора.