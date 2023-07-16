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Генассамблея и Совбез ООН обсудят ситуацию в Украине

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Воскресенье 16 июля 2023 07:42
Генассамблея и Совбез ООН обсудят ситуацию в Украине Фото: Генассамблея ООН (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведут заседание по ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

В понедельник, 17 июля, Совбез ООН проведет заседание министерского уровня по "Поддержанию мира и безопасности Украины". Также, во вторник, 18 июля, состоятся открытые дебаты Генассамблеи по теме "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

В обоих мероприятиях примут участие ряд чиновников из разных стран, а также украинская делегация.

В частности, ожидается участие министров иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, Франции – Катрин Колонны, Германии – Анналены Бербок.

Заседание Совбеза начнется 17 июля в 22:00 по Киеву, дебаты в Генассамблее – 18 июля в 17:00.

Иранские дроны и Совбез ООН

США, Франция, Великобритания, Албания и Украина выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия цинично пытается врать в стенах ООН, выгораживая Тегеран и говоря, что рассказы Украины об иранских дронах – это фейк. И все кивают головами, продолжая слушать "аргументы" страны-агрессора.

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