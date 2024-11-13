Гельсінкі передадуть Україні допомогу

Влада міста Гельсінкі передасть Україні зайве майно на суму 77 тисяч євро. Рішення про пожертвування ухвалив міський уряд 11 листопада 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації Гельсінкі.

Гельсінкі з початку війни надає активну підтримку українським містам, які постраждали від військових дій. Щоб допомогти в пом'якшенні шкоди, в осінні місяці департаменти міста виділили матеріали та обладнання, які тепер будуть передані Україні. Серед переданого майна - старі автомобілі та інше обладнання, яке зможе послужити в умовах безперервної потреби.

"Допомога Україні - це питання, яке стосується всіх верств суспільства. Ми відправляємо цю допомогу як знак нашої підтримки і прагнення до співпраці з українським народом", - прокоментував мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен.

Від початку війни Гельсінкі активно сприяє як прибулим українцям, так і тим, хто залишився на батьківщині.

Гуманітарну допомогу координує Рятувальний департамент Міністерства внутрішніх справ Фінляндії в рамках Механізму цивільного захисту Європейського союзу. Міністерство відповідає за доставку пожертв, як і в попередні рази, забезпечуючи їхнє відправлення та передачу для потреб України.