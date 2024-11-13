Хельсинки передадут Украине помощь
Власти города Хельсинки передадут Украине излишнее имущество на сумму 77 тысяч евро. Решение о пожертвовании было принято городским правительством 11 ноября 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации Хельсинки.
Хельсинки с начала войны оказывает активную поддержку украинским городам, пострадавшим от военных действий. Чтобы помочь в смягчении ущерба, в осенние месяцы департаменты города выделили материалы и оборудование, которые теперь будут переданы Украине. Среди передаваемого имущества - старые автомобили и другое оборудование, которое сможет послужить в условиях непрерывной нужды.
"Помощь Украине - это вопрос, который касается всех слоев общества. Мы отправляем эту помощь как знак нашей поддержки и стремления к сотрудничеству с украинским народом", - прокомментировал мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен.
С начала войны Хельсинки активно содействует как прибывшим украинцам, так и тем, кто остался на родине.
Гуманитарную помощь координирует Спасательный департамент Министерства внутренних дел Финляндии в рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза. Министерство отвечает за доставку пожертвований, как и в предыдущие разы, обеспечивая их отправку и передачу для нужд Украины.
Помощь Украине от Финляндии
С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Финляндия оказывает Киеву активную поддержку в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.
В апреле президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое закрепляет долгосрочную помощь от Хельсинки и углубляет сотрудничество между странами.
В сентябре Финляндия также объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму 118 млн евро.
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