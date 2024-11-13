Хельсинки передадут Украине помощь

Власти города Хельсинки передадут Украине излишнее имущество на сумму 77 тысяч евро. Решение о пожертвовании было принято городским правительством 11 ноября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации Хельсинки.

Хельсинки с начала войны оказывает активную поддержку украинским городам, пострадавшим от военных действий. Чтобы помочь в смягчении ущерба, в осенние месяцы департаменты города выделили материалы и оборудование, которые теперь будут переданы Украине. Среди передаваемого имущества - старые автомобили и другое оборудование, которое сможет послужить в условиях непрерывной нужды.

"Помощь Украине - это вопрос, который касается всех слоев общества. Мы отправляем эту помощь как знак нашей поддержки и стремления к сотрудничеству с украинским народом", - прокомментировал мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен.

С начала войны Хельсинки активно содействует как прибывшим украинцам, так и тем, кто остался на родине.

Гуманитарную помощь координирует Спасательный департамент Министерства внутренних дел Финляндии в рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза. Министерство отвечает за доставку пожертвований, как и в предыдущие разы, обеспечивая их отправку и передачу для нужд Украины.