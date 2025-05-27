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Гелікоптер Путіна атакували ЗСУ? У ЦПД спростували фейк росіян

Курська область, Росія, Вівторок 27 травня 2025 22:53
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Гелікоптер Путіна атакували ЗСУ? У ЦПД спростували фейк росіян Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії заявили, що гелікоптер російського диктатора Володимира Путіна нібито потрапив під атаку ЗСУ під час його поїздки в Курську область. Однак це черговий фейк пропагандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як повідомляється, командир дивізії ППО Збройних сил РФ Юрій Дашкін в ефірі телеканалу "Россия" заявив, що гелікоптер Путіна нібито потрапив під атаку ЗСУ під час його поїздки в Курську область.

"Насправді: Путін відвідав Курську область 20 травня - це була його перша поїздка в регіон після того, як МО РФ відзвітувало про повне звільнення території від ЗСУ. При цьому про прорив Путіна через рій дронів на вертольоті повідомляють уперше", - зазначили у ЦПД.

Прокремлівські ЗМІ, висвітлюючи поїздку Путіна, стверджували, що він пересувався регіоном виключно на автомобілі. Кадри з кортежем показували усі федеральні телеканали. Крім того, у цих числах ні Міноборони, ні курські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про атаку БПЛА, яка за масштабами відповідала б словам Дашкіна.

Візит Путіна в курську область

Нагадаємо, 21 травня Кремль повідомив, що диктатор Путін нібито побував у Курській області. У Росії стверджують, що Путін відвідав Курськ і Курчатов, який знаходиться за менше ніж 100 км від кордону з Україною.

Росіяни також стверджували, що диктатор нібито відвідав Курську АЕС-2, що будується. Але фактично ні Кремль, ні російські ЗМІ не надали доказів поїздки Путіна у Курську область.

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