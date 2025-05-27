Гелікоптер Путіна атакували ЗСУ? У ЦПД спростували фейк росіян

У Росії заявили, що гелікоптер російського диктатора Володимира Путіна нібито потрапив під атаку ЗСУ під час його поїздки в Курську область. Однак це черговий фейк пропагандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як повідомляється, командир дивізії ППО Збройних сил РФ Юрій Дашкін в ефірі телеканалу "Россия" заявив, що гелікоптер Путіна нібито потрапив під атаку ЗСУ під час його поїздки в Курську область.

"Насправді: Путін відвідав Курську область 20 травня - це була його перша поїздка в регіон після того, як МО РФ відзвітувало про повне звільнення території від ЗСУ. При цьому про прорив Путіна через рій дронів на вертольоті повідомляють уперше", - зазначили у ЦПД.

Прокремлівські ЗМІ, висвітлюючи поїздку Путіна, стверджували, що він пересувався регіоном виключно на автомобілі. Кадри з кортежем показували усі федеральні телеканали. Крім того, у цих числах ні Міноборони, ні курські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про атаку БПЛА, яка за масштабами відповідала б словам Дашкіна.