Вертолет Путина атаковали ВСУ? В ЦПД опровергли фейк россиян

В России заявили, что вертолет российского диктатора Владимира Путина якобы попал под атаку ВСУ во время его поездки в Курскую область. Однако это очередной фейк пропагандистов.

Как сообщается, командир дивизии ПВО Вооруженных сил РФ Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия" заявил, что вертолет Путина якобы попал под атаку ВСУ во время его поездки в Курскую область.

"На самом деле: Путин посетил Курскую область 20 мая - это была его первая поездка в регион после того, как МО РФ отчиталось о полном освобождении территории от ВСУ. При этом о прорыве Путина через рой дронов на вертолете сообщается впервые", - отметили в ЦПД.

Прокремлевские СМИ, освещая поездку Путина, утверждали, что он передвигался по региону исключительно на автомобиле. Кадры с кортежем показывали все федеральные телеканалы. Кроме того, в этих числах ни Минобороны, ни курские СМИ и Telegram-каналы не сообщали об атаке БПЛА, которая по масштабам соответствовала бы словам Дашкина.