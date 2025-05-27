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Вертолет Путина атаковали ВСУ? В ЦПД опровергли фейк россиян

Курская область, Россия, Вторник 27 мая 2025 22:53
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Вертолет Путина атаковали ВСУ? В ЦПД опровергли фейк россиян Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России заявили, что вертолет российского диктатора Владимира Путина якобы попал под атаку ВСУ во время его поездки в Курскую область. Однако это очередной фейк пропагандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как сообщается, командир дивизии ПВО Вооруженных сил РФ Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия" заявил, что вертолет Путина якобы попал под атаку ВСУ во время его поездки в Курскую область.

"На самом деле: Путин посетил Курскую область 20 мая - это была его первая поездка в регион после того, как МО РФ отчиталось о полном освобождении территории от ВСУ. При этом о прорыве Путина через рой дронов на вертолете сообщается впервые", - отметили в ЦПД.

Прокремлевские СМИ, освещая поездку Путина, утверждали, что он передвигался по региону исключительно на автомобиле. Кадры с кортежем показывали все федеральные телеканалы. Кроме того, в этих числах ни Минобороны, ни курские СМИ и Telegram-каналы не сообщали об атаке БПЛА, которая по масштабам соответствовала бы словам Дашкина.

Визит Путина в курскую область

Напомним, 21 мая Кремль сообщил, что диктатор Путин якобы побывал в Курской области. В России утверждают, что Путин посетил Курск и Курчатов, который находится менее чем в 100 км от границы с Украиной.

Россияне также утверждали, что диктатор якобы посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Но фактически ни Кремль, ни российские СМИ не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область.

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