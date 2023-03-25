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Гелікоптер і 720 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

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Донбас, Субота 25 березня 2023 09:15
Гелікоптер і 720 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії Фото: Росія втратила у війні за добу 720 військових і гелікоптер (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та 11 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків - 3580 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,
  • артилерійських систем - 2623 (+7) од,
  • РСЗВ - 520 (+9) од,
  • засоби ППО - 276 (+0) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,
  • спеціальна техніка - 279 (+2).

Додамо, що за минулу добу підрозділи українських ракетних військ і артилерії, своєю чергою уразили два пункти управління військ РФ, 4 райони зосередження противника.

Нагадаємо, як підрахували аналітики ISW, за час вторгнення елітну бригаду морської піхоти РФ знищували та відновлювали 8 разів.

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