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Гектар конопли на 300 млн гривен: в Херсонской области обнаружили наркоплантацию

Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области на территории Чаплинской территориальной общины правоохранители разоблачили посев конопли площадью в один гектар. Стоимость обнаруженных наркосодержащих растений составляет более 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники...они тщательно обрабатывались против сорняков",- говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители изъяли с плантации 34 700 кустов наркосодержащих растений.

По информации правоохранителей, в изоляторе временного содержания находятся четыре участника группы, причастных к выращиванию конопли.

Также решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются собственник земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации конопли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК. Продолжаются следственные действия.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (mvs.gov.ua)

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