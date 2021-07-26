Гектар конопли на 300 млн гривен: в Херсонской области обнаружили наркоплантацию

"Наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники...они тщательно обрабатывались против сорняков",- говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители изъяли с плантации 34 700 кустов наркосодержащих растений.

По информации правоохранителей, в изоляторе временного содержания находятся четыре участника группы, причастных к выращиванию конопли.

Также решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются собственник земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации конопли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК. Продолжаются следственные действия.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (mvs.gov.ua)