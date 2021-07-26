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Гектар конопель на 300 млн гривень: у Херсонській області виявили наркоплантацію

Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області на території Чаплинської територіальної громади правоохоронці викрили посів конопель площею в один гектар. Вартість виявлених нарковмісних рослин складає понад 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Наркоплантація знаходилася на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка. Рослини були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки…вони ретельно оброблялися проти бур'янів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що правоохоронці вилучили з плантації 34 700 кущів нарковмісних рослин.

За інформацією правоохоронців, в ізоляторі тимчасового тримання перебувають чотири учасники групи, причетних до вирощування конопель.

Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації конопель.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.310 ККУ. Тривають слідчі дії.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (mvs.gov.ua)

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