Гектар конопель на 300 млн гривень: у Херсонській області виявили наркоплантацію

У Херсонській області на території Чаплинської територіальної громади правоохоронці викрили посів конопель площею в один гектар. Вартість виявлених нарковмісних рослин складає понад 300 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
"Наркоплантація знаходилася на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка. Рослини були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки…вони ретельно оброблялися проти бур'янів", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що правоохоронці вилучили з плантації 34 700 кущів нарковмісних рослин.
За інформацією правоохоронців, в ізоляторі тимчасового тримання перебувають чотири учасники групи, причетних до вирощування конопель.
Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації конопель.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.310 ККУ. Тривають слідчі дії.
Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (mvs.gov.ua)