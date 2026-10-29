Гегсет звільнив топгенерала через "злив" даних про війну в Україні, - CBS News

За даними посадовця Пентагону, генерал-лейтенант Бретт Сільвія не пройшов три тести на поліграфі щодо розголошення таємних даних пресі.

Після цього справу передали для розслідування до Міністерства юстиції США.

Водночас інші джерела у відомстві підтвердили факт перевірок на детекторі брехні, але заявили, що звинувачення не відповідають дійсності.

Речник Пентагону Шон Парнелл не назвав ім'я Сільвії безпосередньо, але підтвердив, що після масштабного розслідування щодо відкритого доступу до інформації "Міністерство вжило необхідних кадрових заходів для захисту конфіденційних даних".

Бретт Сільвія очолював відділ стратегії, планів та політики Об'єднаного штабу (посада J5) та відповідав за довгострокове військове планування, зокрема координував плани щодо Ірану.

Це вже другий генерал на цій посаді, якого звільнили за час перебування Піта Гегсета на чолі Міністерства оборони США.

Попередник Сільвії, генерал-лейтенант Джозеф Макгі, пішов у відставку в жовтні 2025 року. Наразі заміну Сільвії ще не призначили.