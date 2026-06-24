Гегсет змушує піти у відставку топгенерала США, який відповідав за допомогу Україні, - FT

Високопоставлений американський генерал Крістофер Донагʼю, який очолює сухопутні війська США в Європі та Африці та відігравав важливу роль у підтримці України, достроково залишає службу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання зазначає, що це рішення ухвалене в межах масштабної кадрової чистки, яку проводить міністр оборони США Піт Гегсет.
Донаг'ю змушують піти у відставку лише через два місяці після того, як Гегсет звільнив генерала Ренді Джорджа з посади начальника штабу армії, що викликало обурення серед офіцерів у Пентагоні.
Очікується, що Донаг'ю оголосить про свою відставку найближчим часом, а офіційно завершить військову службу в липні.
Донагʼю є чотиризірковим генералом і ветераном численних бойових операцій. Він служив в Іраку, Сирії та інших зонах конфліктів, а також увійшов в історію як останній американський військовий, який залишив Афганістан під час виведення військ США у 2021 році.
Останніми роками генерал відігравав важливу роль у координації американської військової підтримки України у війні проти Росії. Причини його усунення офіційно не називаються.
Водночас Financial Times зазначає, що Гегсет неодноразово критикував дії адміністрації Джо Байдена під час хаотичного виходу американських військ з Афганістану та ініціював перевірку тих подій.
Зазначається, що відставка Донаг'ю викличе чергову хвилю потрясінь в армії США.
Кілька колишніх високопоставлених військових чиновників розповіли FT, що Гегсет створив атмосферу страху, яка поширилася на всі ланки збройних сил аж до найвищого керівництва.
Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що Пентагон скорочує генералів і готує злиття бойових командувань на тлі реформ президента США Дональда Трампа.
Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів, продовживши процес оптимізації структури керівного складу в Пентагоні.
У квітні цього року повідомлялося, що глава військово-морських сил США Джон Фелан пішов у відставку. Ймовірно, причиною тому став конфлікт із Пентагоном через його зв'язки з Трампом.