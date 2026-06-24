Гегсет змушує піти у відставку топгенерала США, який відповідав за допомогу Україні, - FT

Видання зазначає, що це рішення ухвалене в межах масштабної кадрової чистки, яку проводить міністр оборони США Піт Гегсет.

Донаг'ю змушують піти у відставку лише через два місяці після того, як Гегсет звільнив генерала Ренді Джорджа з посади начальника штабу армії, що викликало обурення серед офіцерів у Пентагоні.

Очікується, що Донаг'ю оголосить про свою відставку найближчим часом, а офіційно завершить військову службу в липні.

Донагʼю є чотиризірковим генералом і ветераном численних бойових операцій. Він служив в Іраку, Сирії та інших зонах конфліктів, а також увійшов в історію як останній американський військовий, який залишив Афганістан під час виведення військ США у 2021 році.

Останніми роками генерал відігравав важливу роль у координації американської військової підтримки України у війні проти Росії. Причини його усунення офіційно не називаються.

Водночас Financial Times зазначає, що Гегсет неодноразово критикував дії адміністрації Джо Байдена під час хаотичного виходу американських військ з Афганістану та ініціював перевірку тих подій.

Зазначається, що відставка Донаг'ю викличе чергову хвилю потрясінь в армії США.

Кілька колишніх високопоставлених військових чиновників розповіли FT, що Гегсет створив атмосферу страху, яка поширилася на всі ланки збройних сил аж до найвищого керівництва.