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Гегсет змушує піти у відставку топгенерала США, який відповідав за допомогу Україні, - FT

08:47 24.06.2026 Ср
2 хв
Глава Пентагону створив атмосферу страху, яка поширилася на всі ланки армії США
aimg Тетяна Степанова
Фото: топгенерал США Крістофер Донагʼю (Getty Images)

Високопоставлений американський генерал Крістофер Донагʼю, який очолює сухопутні війська США в Європі та Африці та відігравав важливу роль у підтримці України, достроково залишає службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання зазначає, що це рішення ухвалене в межах масштабної кадрової чистки, яку проводить міністр оборони США Піт Гегсет.

Донаг'ю змушують піти у відставку лише через два місяці після того, як Гегсет звільнив генерала Ренді Джорджа з посади начальника штабу армії, що викликало обурення серед офіцерів у Пентагоні.

Очікується, що Донаг'ю оголосить про свою відставку найближчим часом, а офіційно завершить військову службу в липні.

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Донагʼю є чотиризірковим генералом і ветераном численних бойових операцій. Він служив в Іраку, Сирії та інших зонах конфліктів, а також увійшов в історію як останній американський військовий, який залишив Афганістан під час виведення військ США у 2021 році.

Останніми роками генерал відігравав важливу роль у координації американської військової підтримки України у війні проти Росії. Причини його усунення офіційно не називаються.

Водночас Financial Times зазначає, що Гегсет неодноразово критикував дії адміністрації Джо Байдена під час хаотичного виходу американських військ з Афганістану та ініціював перевірку тих подій.

Зазначається, що відставка Донаг'ю викличе чергову хвилю потрясінь в армії США.

Кілька колишніх високопоставлених військових чиновників розповіли FT, що Гегсет створив атмосферу страху, яка поширилася на всі ланки збройних сил аж до найвищого керівництва.

Чистки в Пентагоні

Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що Пентагон скорочує генералів і готує злиття бойових командувань на тлі реформ президента США Дональда Трампа.

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів, продовживши процес оптимізації структури керівного складу в Пентагоні.

У квітні цього року повідомлялося, що глава військово-морських сил США Джон Фелан пішов у відставку. Ймовірно, причиною тому став конфлікт із Пентагоном через його зв'язки з Трампом.

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