Хегсет заставляет уйти в отставку топгенерала США, отвечавшего за помощь Украине, - FT

Издание отмечает, что это решение принято в рамках масштабной кадровой чистки, проводимой министром обороны США Питом Хегсетом.

Донагью заставляют уйти в отставку только через два месяца после того, как Гегсет уволил генерала Рэнди Джорджа с должности начальника штаба армии, что вызвало возмущение среди офицеров в Пентагоне.

Ожидается, что Донагью объявит о своей отставке в ближайшее время, а официально завершит военную службу в июле.

Донагью является четырехзвездным генералом и ветераном многочисленных боевых операций. Он служил в Ираке, Сирии и других зонах конфликтов, а также вошел в историю как последний американский военный, покинувший Афганистан во время вывода войск США в 2021 году.

В последние годы генерал играл немаловажную роль в координации американской военной поддержки Украины в войне против России. Причины его устранения официально не называются.

Financial Times отмечает, что Гегсет неоднократно критиковал действия администрации Джо Байдена во время хаотического выхода американских войск из Афганистана и инициировал проверку тех событий.

Отмечается, что отставка Донагью вызовет очередную волну потрясений в армии США.

Несколько бывших высокопоставленных военных чиновников рассказали FT, что Гегсет создал атмосферу страха, распространившуюся на все звенья вооруженных сил вплоть до высшего руководства.