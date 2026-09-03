Гегсет вважає, що війна проти Ірану затягнеться, - WSJ

Військовий контингент США на Близькому Сході продовжує збільшуватися. Тож кінця війни проти Ірану поки що не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Війна США проти Ірану затягується

Коли США розпочали кампанію проти Ірану пів року тому, міністр оборони Піт Гегсет пообіцяв швидкий рішучий удар. Ці дії дозволили б уникнути тривалого заплутаного конфлікту.

Натомість тепер він продовжує розгортання американських військ на Близькому Сході. Це свідчить про те, що війна може затягнутися до 2027 року, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Це частина військової стратегії, яка надасть президенту США Дональду Трампу варіанти у війні, заявили виданню джерела.

Наразі у регіоні присутні близько 50000 військових США.

Поточні місії включають:

перехоплення іранських ракет,

забезпечення прикриття комерційних суден у протоці,

блокаду іранських портів і прибережних районів.

Наразі США мають 19 військових кораблів у водах Близького Сходу, включно з двома авіаносцями та 13 есмінцями з керованими ракетами, повідомив представник ВМС.

Подальше розгортання військ Пентагоном відбувається на тлі того, що Трамп надсилає суперечливі сигнали щодо майбутнього конфлікту.

Тиск на Іран

США кілька тижнів проводять кампанію економічного тиску для того, щоб змусити Іран сісти за стіл переговорів. Однак Тегеран не піддається.

Обидві країни продовжують обмінюватися вогнем на тлі боротьби за контроль над Ормузькою протокою.

Приватно Трамп веде переговори зі старшими помічниками щодо того, чи оголосити війну з Іраном завершеною, повідомили американські чиновники.

Ескалація війни з Іраном може поставити під загрозу перспективи республіканців на проміжних виборах у листопаді, кажуть експерти.