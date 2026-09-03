Хегсет считает, что война против Ирана затянется, - WSJ

Военный контингент США на Ближнем Востоке продолжает расти. Так что конец войны против Ирана пока не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Война США против Ирана затягивается

Когда США начали кампанию против Ирана полгода назад, министр обороны Пит Хегсет пообещал скорый решительный удар. Эти действия позволили бы избежать продолжительного запутанного конфликта.

Теперь же он продолжает развертывание американских войск на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что война может затянуться до 2027 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Это часть военной стратегии, которая предоставит президенту США Дональду Трампу варианты в войне, заявили изданию источники.

В настоящее время в регионе присутствует около 50000 военных США.

Текущие миссии включают:

перехват иранских ракет,

обеспечение прикрытия коммерческих судов в проливе,

блокада иранских портов и прибрежных районов.

В настоящее время США имеют 19 военных кораблей в водах Ближнего Востока, включая два авианосца и 13 эсминцев с управляемыми ракетами, сообщил представитель ВМС.

Дальнейшее развертывание войск Пентагоном происходит на фоне того, что Трамп посылает противоречивые сигналы по поводу предстоящего конфликта.

Давление на Иран

США несколько недель проводят кампанию экономического давления для того, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров. Однако Тегеран не поддается.

Обе страны продолжают обмениваться огнем на фоне борьбы за контроль над Ормузским проливом.

Приватно Трамп ведет переговоры со старшими помощниками относительно того, объявить ли войну с Ираном завершенной, сообщили американские чиновники.

Эскалация войны с Ираном может подвергнуть угрозе перспективы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, говорят эксперты.