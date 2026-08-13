Гегсет висловився щодо термінів морської блокади Ірану

США продовжать морську блокаду Ірану

Гегсет також зазначив, що кораблі США можуть ротуватися в регіоні та за його межами за потреби.

Він виступив у Панамі після звернення до екіпажу на борту ракетного есмінця USS Gridley, який раніше був розгорнутий на Близькому Сході.

Коментарі Хегсета свідчать про те, що він радить президенту США Дональду Трампу продовження економічного тиску на Іран стільки, скільки потрібно, пише видання.

Ці заходи повинні допомогти переговорам щодо припинення конфлікту, які зазнали невдачі.

Трамп про Ормуз

Трамп заявив 12 серпня, що США контролюють Ормузьку протоку.

"США мають повний контроль над Ормузькою протокою. Я думаю, ми її збережемо! Нашу морську блокаду всі називають "сталевою стіною", і Іран нічого не може з цим вдіяти", – написав він у Truth Social.

Як починалася блокада

США перенаправили понад 55 комерційних суден, які намагалися прорвати блокаду. Зокрема, вивели з ладу три кораблі та висадилися на два.

Раніше цього тижня гелікоптер MH-60 ВМС США випустив дві ракети Hellfire у машинне відділення судна під прапором Панами. Корабель проігнорував попередження військових.

Іран завдає ударів у відповідь ракетами та дронами по союзниках Вашингтона в регіоні. Також він атакує комерційні судна, що проходять протокою без його дозволу.