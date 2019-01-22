В Гданьске полиция задержала троих украинцев после покушения на белоруса

Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Конфликт возник во время распития алкогольных напитков

В Гданьске (Польша) задержали трех граждан Украины после того, как в городе ранили ножом гражданина Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска, когда мужчины распивали спиртные напитки. Белоруса трижды ранили ножом. Полиция арестовала граждан Украины, которые распивали с ним алкоголь.

"Об инциденте нам сообщил диспетчер скорой помощи. По предварительным данным, произошла алкогольная вечеринка и ссора между гражданином Беларуси и Украины. Этот второй ударил первого ножом. Кроме 40-летнего мужчины, задержали также 44-летнюю женщину, также гражданку Украины. Оба были нетрезвыми, а обследование женщины показало более двух промилле алкоголя в ее крови. Результат мужчини показал более полпромилле", - рассказали в полиции Гданьска.

Кроме того, на месте преступления была задержана 48-летняя гражданка Украины, которая оскорбила правоохранителей, которые приехали на вызов.

Все трое граждан Украины находятся под арестом, ожидая дальнейших мероприятий с участием прокурора. Расследование ведется в связи с попыткой убийства, выясняется также подробное участие упомянутых женщин в этом инциденте.

Напомним, мэр Гданьска (Польша) Павел Адамович 14 января скончался в больнице от полученных при нападении ножевых ранений. Во время его выступления на благотворительном концерте неизвестный выскочил на сцену и нанес ему ножевые ранения.

РБК-Украина писало, прокуратура в Люблине (Польша) обвинила гражданина Украины Игоря Л. в отмывании почти 850 тыс. евро и участии в международной преступной группе, которая мошенническим путем получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).