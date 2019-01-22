У Гданську поліція затримала трьох українців після замаху на білоруса

Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Конфлікт виник під час розпиття алкогольних напоїв

У Гданську (Польша) затримали трьох громадян України після того, як у місті поранили ножем громадянина Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, інцидент стався 20 січня в одному з хостелів Гданська, коли чоловіки розпивали спиртні напої. Білоруса тричі поранили ножем. Поліція арештувала громадян України, котрі розпивали з ним алкоголь.

"Про інцидент нас повідомив диспетчер швидкої допомоги. За попередніми даними, відбулася алкогольна гулянка та сварка між громадянином Білорусі та України. Цей другий вдарив першого ножем. Крім 40-річного чоловіка, затримано також 44-річну жінку, також громадянку України. Обоє були нетверезими, а обстеження жінки показало понад два проміле алкоголю у її крові, натомість результат чоловіка показав понад півпроміле", - розповіли у поліції Гданська.

Крім того, на місці злочину була затримана 48-річна громадянка України, яка образила правоохоронців, які приїхали на виклик.

Усі троє громадян України перебувають під арештом, чекаючи на подальші заходи за участі прокурора. Розслідування ведеться у зв’язку зі спробою вбивства, з’ясовується також докладна участь згаданих жінок у цьому інциденті.

Нагадаємо, мер Гданська (Польща) Павел Адамович 14 січня помер у лікарні від отриманих при нападі ножових поранень. Під час його виступу на благодійному концерті невідомий вискочив на сцену та завдав йому ножових поранень.

РБК-Україна писало, прокуратура в Любліні (Польща) звинуватила громадянина України Ігоря Л. у відмиванні майже 850 тис. євро та участі в міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД).