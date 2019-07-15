ГБР заявляет об утечке информации по связанным с Порошенко делам

В Государственном бюро расследовании (ГБР) заявили об утечке информации по делам, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По словам директора ГБР Романа Трубы, во время досудебного расследования произошла утечка информации относительно дел, в которых фигурирует Петр Порошенко.

"Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новоутвореного. По данному факту начата служебная проверка", - заявил он.

Новость дополняется