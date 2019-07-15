ДБР заявляє про витік інформації щодо пов'язаних з Порошенко справах

У Державному бюро розслідування (ДБР) заявили про витік інформації у справах, пов'язаних з п'ятим президентом України Петром Порошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За словами директора ДБР Романа Труби, під час досудового розслідування стався витік інформації щодо справ, в яких фігурує Петро Порошенко.

"Під час досудового розслідування стався витік інформації - це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим більше для новоутвореного. За даним фактом розпочато службову перевірку", - заявив він.

Зараз відомство за даним фактом реєструє кримінальні провадження згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України.

"Остання тиждень політичної кампанії є випробуванням на дотримання європейських цінностей, серед яких незалежність роботи правоохоронної системи. Тим не менш, яким би не був політичний тиск, досудове розслідування буде професійним, незаангажованим і об'єктивним", - зазначив Труба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДБР підтвердило про відкриття п'ятого кримінального провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Виробництво розслідується за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

Крім того, Порошенко підкреслював, що низку розслідувань, які були розпочаті після закінчення терміну його президентських повноважень, свідчать про старт парламентської виборчої кампанії. Він заявив про "політичне переслідування".