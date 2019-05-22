Порошенко заявил о "политических преследованиях"

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил, что ряд расследований против него свидетельствует о старте парламентской избирательной кампании

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что ряд расследований, которые были начаты после окончания срока его президентских полномочий, свидетельствуют о старте парламентской избирательной кампании. Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает РБК-Украина.

Также Порошенко не исключил появление новых уголовных производств, в которых он может фигурировать.

"Я оцениваю эти политические преследования так: первое - это является признаком начала парламентской избирательной кампании. Второе - я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины. Если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, - это провокация против РФ и попытка переложить ответственность со стороны РФ - страны-агрессора", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко считает, что "противники собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке - я тоже готов за это нести ответственность".

На Книжковому Арсеналі на прохання журналістів прокоментував політичну ситуацію в країні. Був неприємно здивований дивною позицією, що питання так званих «мирних угод з Росією» має вирішуватися на референдумі. У країні є побоювання, що це – капітуляція, а ніяка не «мирна угода». Дуже радив би команді нового Президента розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, що напряму загрожує цілісності та суверенітету нашої держави. Впевнений, що треба зберігати напрацьовані за 5 років позиції: Україна – понад усе, Росія – агресор, а світова солідарність з Україною має бути міцною, як при Порошенку. Також попри розпуск Верховної Ради новим Президентом у порушення положень Конституції, моя команда братиме участь у виборах до Парламенту і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з’їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку. Закликаю усі демократичні сили негайно почати переговори щодо формату участі у парламентських виборах. Маємо не допустити реваншу. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 22 травня 2019 р.

Напомним, сегодня САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.