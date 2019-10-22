ГБР завершило расследование дела и.о главы Госслужбы занятости

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ярошенко вместе с пособниками в общем получили 800 тысяч гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении исполняющего обязанности председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, подозреваемого в завладении средствами частного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости и его пособник подозреваются в завладении средствами частного предприятия, которое выиграло тендер на строительство Житомирского областного центра занятости.

"Манипулируя собственными должностями и применяя угрозы, чиновники в общем получили 800 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в коррупционной схеме замешаны заместитель руководитель Департамента - начальник управления, частное лицо в качестве посредника.

"Сейчас сторона защиты начала ознакомление с материалами", - говорится в сообщении.

Напомним, Ярошенко задержали 17 мая. Правоохранители задержали его за откаты при строительстве объектов социального назначения

Также Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по факту безосновательного расходования бюджетных средств на сумму 17 млн грн в Государственной пограничной службе.