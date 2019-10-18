Генпрокуратура расследует растрату 17 млн гривен в ГПСУ

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Начато уголовное производство по признакам злоупотребления служебным положением

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по факту необоснованного расходования бюджетных средств на сумму 17 млн грн в Государственной пограничной службе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

Следствие установило, что в течение 2017-2018 сотрудниками ГПСУ при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло расходование бюджетных средств на сумму 17 млн грн.

"Следовательно, Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществлено уголовно-правовое реагирование на нарушение интересов государства. По данному факту 07.10.2019 начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральная прокуратура Украины начала три уголовных производства по фактам хищения бюджетных средств в оборонной отрасли.

Еще раньше Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму свыше 58 млн гривен.